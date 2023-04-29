山麗苑銀主盤第二市場153萬沽

山麗苑

樓價高位回落，加上環球經濟仍有隱憂，入伙不足兩年的粉嶺新居屋山麗苑已出現銀主盤，單位放售僅約一星期，於未補價第二市場以購入價153.6萬元售出。

世紀21奇豐陳偉康表示，上述單位為C座高層1室，實用面積約287方呎，望山景，上周五才正式放售，意向價約153萬元，約4日後即獲外區綠表客睇樓，即日落訂入標，並剛以每方呎約5,352元售出。原業主於2021年才購入單位，其後淪為銀主盤。

富寶持貨6年照蝕 新居屋可做足長年期的高成數按揭，故特別受追捧。中原黎宗文指，大圍美柏苑中層9室，實用面積約447方呎，兩房間隔，第二市場開價約600萬元，議價後售543萬元，呎價約12,148元。資料顯示，單位於2015年以約269萬元購入，帳面賺約274萬元。

部分樓齡較大的屋苑業主，不惜蝕讓出貨。該行胡耀祖稱，馬鞍山居屋富寶花園9座中層A室三房戶，實用面積約592方呎，於未補價市場以約400萬元放盤，議價後售390.8萬元，呎價約6,601元。原業主於2017年以395萬元購入，持貨約6年帳面損失約4.2萬元。