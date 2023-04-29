九龍城8179單位丟空冠絕各區

去年私宅空置最多地區

部分新發展區私人住宅空置量高企，差餉物業估價署昨發表《香港物業報告2023》，詳細公布2022年全港各區空置狀況，其中空置單位最多地區為包括啟德的九龍城，於去年錄8,179伙，並已連續兩年冠絕各區。

北區空置率9.5% 報告顯示，上述地區亦為去年落成伙數最多地區，故此空置量持續居高不下，空置率則錄約6.9%。其次最多單位丟空為沙田區，去年空置量5,370伙，按年升近1.3倍，佔該區總存量約6.2%。

至於去年全港空置率最高的地區為北區，比率約9.5%，較2021年約1.9%大增約7.6個百分點，丟空單位約2,866伙，而該區去年有約1,577伙落成，相信是相關單位未正式交樓而推高空置率。期內南區空置率同樣高企，比例約9.2%，按年顯著升6.8個百分點，空置單位為4,054伙。

反觀，自從2019年起再沒有單位落成的黃大仙，去年空置率僅約0.3%，空置伙數只有65伙，比率及數量均為各區最少。至於2022年整體私人住宅空置率亦升至約4.4%的12年高位。