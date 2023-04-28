宏觀剖析：內地3大投資主題遍布機遇

內地經濟在新冠疫情防控措施放寬後重啟，雖吸引了不少投資者關注，但更長遠的趨勢同樣值得深思。

隨着內地放寬新冠疫情防控措施，經濟重啟帶動內地股市表現向好。同時，內地政府為房地產行業提供支持，互聯網行業的監管環境亦漸趨穩定，對股市表現起到提振作用。不過，即使近日的升浪結束，部分主題仍可望推動內地股市的長遠升勢。

經濟重啟效應仍在發揮 內地經濟重啟主題所帶來的影響尚未完全浮現，畢竟重啟經濟的速度相當快，企業和消費者需要時間來適應如此重大的轉變。預料內地迅速放寬疫情防控措施，將可為消費復甦提供實質支持，從而帶動多個行業盈利增長。

食品及飲料行業料將成為主要受惠行業之一。隨着人們的社交活動變得更活躍，外出用餐的頻率亦將隨之增加，繼而帶動對此類產品的需求。由於企業在廣告及營銷方面的支出理應隨消費增加而上升，預期廣告業將會是另一個受惠行業。較不明顯的受惠者或許是保險業。因為保險銷售代理可以回復與客戶進行銷售面談的模式，預期保單銷售數字將會上升。

目前，經濟重啟主題的影響仍在發展當中，但這些行業的需求亦將在未來數月開始恢復正常。縱使如此，內地股市的吸引力並不止於經濟重啟所帶來的短期機遇。

內地同樣經歷着環球各地正在進行的去碳化、科技投資和增加政府開支，這些「體制轉變」料將在中期至長期內持續，這些轉變將有望支持涉及相關主題的企業實現顯著增長。其中，3個長遠主題值得投資者留意：

第一是電動汽車供應鏈。由於氣候變化的影響愈趨明顯，去碳化對全球各地的重要性亦愈來愈高，而向電動車轉型將是其中一環，相信內地可在這個領域為投資者提供頗具吸引力的投資機遇。在電動車價值鏈當中，內地的供應和車輛需求均處於全球領導地位，在2022年的全球電動車總銷量中，內地銷售便佔了57%。

多項因素推動A股復甦 第二是技術自給自足。中美摩擦升溫的情況已反映到科技業之上，因廣泛的新冠疫情防控措施和物流方面遭遇的挑戰，供應鏈進一步受阻，而這亦成為了另一促使企業進行本地化，並將生產遷移至更接近終端市場的理據。在內地科技行業中，有個別企業可從不斷加快的本地化趨勢中受惠。

第三是醫療基礎設施。對於內地政府而言，現時的主要優先事項是擴大醫院收治能力和拓展其他醫療基礎設施，而本地化趨勢亦意味着可從中獲利的將會是內地醫療設備供應商，而非外國供應商。

簡而言之，由於過去幾年縈繞不斷的主要問題已消退，今年將是內地股市的復甦之年。就近期而言，放寬疫情防控、為房地產行業提供支持，以及對互聯網企業的監管趨向穩定，均是能夠帶動內地股市復甦的因素，但長遠增長主題同樣利好內地市場。在芸芸眾多企業中，識別出潛在贏家將是投資者的致勝關鍵。

施羅德投資中國A股基金經理 李文傑