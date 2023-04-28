公居屋成交：景林邨減12% 損手離場

公屋單位要蝕賣。將軍澳景林邨兩房單位於已補價自由市場減價至350萬元沽出，原業主持貨不足6年，帳面虧損兩萬元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為景松樓中層16室，實用面積約349方呎，上月放盤叫價約399萬元，一口價減49萬元售出，減幅約12.3%，成交呎價約10,029元。原業主於2017年9月以352萬元買入，最新成交價跌穿當年購入價。

康強苑累劈145萬易手

新一期居屋將接受申請，未補價第二市場居屋業主開始劈價搶客。富誠地產羅文通稱，樂富康強苑高層4室，實用面積約530方呎，「大一房」間隔，早於2021年中開價650萬元，放盤一年多，累減145萬元，近日以505萬元沽，減幅約22.3%，呎價約9,528元。