二手見紅：內地客沽凱譽 7年勁蝕555萬

二手樓價升勢乏力，失去交投支持下而再度回落，有持貨約7年的業主蝕賣尖沙咀凱譽收租單位，成交價約1,450萬元，期內帳面蝕約555萬元。

市場消息稱，上述單位為中層G室，實用面積約677方呎，套三房間隔，曾叫價1,900萬元放售，減價約450萬元售出，呎價約21,418元。據了解，原業主為有內地背景人士，於2016年以逾2,000萬元購入上址收租，帳面貶值近28%。

北角港濤軒兩房戶做價重返6年前價位。世紀21日昇蔡嘉駿表示，該盤高層E室，實用面積約661方呎，約3個月前叫價1,550萬元，累減115萬元，成交價1,435萬元，呎價約21,710元。原業主於2017年4月以約1,385萬元入市，帳面升值不足4%，貼近購入價出貨。

珀麗灣呎價跌穿一萬 交投回落，大型屋苑成交呎價陸續跌穿一萬元。香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣4月僅暫錄約3宗二手買賣，按月大減約七成，屋苑22座低層B室，實用面積約762方呎，套三房間隔，減價50萬元，以750萬元售，呎價約9,843元，屬近期新低。

移民盤劈價幅度更大。資料顯示，小西灣藍灣半島7座複式戶，實用面積約1,353方呎，以3,095萬元登記售出，呎價約22,875元。區內代理表示，單位早於2021年以4,545萬元放售，當時不設睇樓，原業主已移居外地，最近叫價降至3,480萬元，最後累減1,450萬元沽，屋苑複式戶對上成交於2017年錄得，成交價達3,700萬元。