新盤旺場加緊吸客

University Hill提供607伙，明日首輪銷售推出160伙，當中10伙透過招標發售。圖為新地代理總經理胡致遠。（資料圖片）

University Hill收萬票 海盈山短期上樓書 新盤減價搶吸市場購買力，新鴻基地產( 00016 )旗下大埔白石角University Hill，自上周六開始接受認購登記，經過6日共獲逾一萬張入票，按明日首輪以價單發售150伙計，超額認購逾68倍，為今年內第二個新盤錄得破萬票紀錄。

該盤首輪銷售已於昨日下午截票，發展商表示，經核數後共接獲10,398張入票，當中包括74張為代理入票。項目明日發售160伙，當中以價單形式發售單位折實價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價13,357元起。

事實上，項目早前以折實平均呎價約16,288元推出首張價單，較對上於去年5月推出的第一期Silicon Hill的首批單位，低出約7%。對比上一期首輪銷售時接獲逾3,200票，是次收票表現更好。至於今年收票量最高新盤為同系的屯門兆康NOVO LAND第2B期。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目分兩期發展，共提供800伙，已獲批預售，率先推出的第4A期，戶型集中於兩房及三房，預計首批會以價單形式推出，定價參考港島南區豪宅，包括揚海。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，兩期項目由兩座住宅大樓組成，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積351至2,291方呎，兩房佔整體供應近六成。信和置業執行董事田兆源指，通關後香港經濟及樓市活躍，息口有回落趨勢，此時推盤相信反應不俗。太古地產住宅業務董事杜偉業稱，香港住宅需求非常龐大，對樓市前景樂觀。