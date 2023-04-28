通關帶挈：大額豪宅買賣季增2.4倍

恢復通關後，本港豪宅市場迅速反彈，同類大額買賣飆升。代理報告顯示，第一季成交價逾一億至兩億元的住宅交易，按季大增2.4倍，期內3個主要地區的分層豪宅價格亦全線止跌回升。

內地客追捧九龍站 第一太平戴維斯指出，期內價格5,000萬至一億元的買賣也錄約85%升幅，反映通關後香港及內地買家入市意欲有所恢復。由於九龍站豪宅屋苑受內地買家歡迎，帶動上季九龍區分層豪宅價格回升約1.1%，港島和新界亦上升約0.6%及0.1%。

不過，發展商對豪宅定價依然強硬，預計今年一手豪宅銷情將較為淡靜，同類成交或將以銀主盤銷售為主，定價可能較市價有兩至四成的折讓。

愛都大廈傳1.4億售 二手市場不乏逾億元豪宅買賣，市場消息指，中半山愛都大廈一個高層單位，實用面積約2,888方呎，市傳以約1.4億元售出，呎價約48,476元。

此外，部分港島區中價豪宅做價仍有壓力，中原陳家鴻稱，北角半山賽西湖大廈10座中層B室，實用面積約1,467方呎，以3,668萬元易手，呎價約25,003元，低市價約15%。