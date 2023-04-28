港島甲廈跌租 中環挫9%

鰂魚涌年瀉11.5%最傷 料租戶趁平擴張 環球經濟未見好轉，本港甲級商廈租金未見起色，並以港島區跌幅最明顯。有報告指出，3月該區整體租金跌至每方呎68.7元，按月下跌約0.4%，首季已挫約1.7%，而區內的中環呎租，按年更跌約9%。

萊坊最新發表的《香港每月物業市場報告》指出，寫字樓租戶受惠於租金下跌而擴充，市場錄得數宗擴張個案，同時，預期共享工作空間營運商對寫字樓的需求依然強勁。

上月中環甲級寫字樓每方呎租金淨值跌至約103.7元，按月低約0.5%，而區內甲廈平均呎價約32,481元，按月及按年下挫約0.3%與2.6%。

九龍寫字樓續約主導 至於3月金鐘甲廈呎租約65.4元，較2月及去年同期均低約0.5%及約11.3%。區內同類型物業呎價約28,479元，按年挫約2.6%。而中環及金鐘地區首季租金跌約2.3%。

另外，港島東的鰂魚涌同類寫字樓呎租約45.1元，按月跌約0.2%，按年挫約11.5%，跌幅為本港各區中最大。

3月九龍區甲級寫字樓租賃活動則保持穩定，平均每方呎成交租金約25.2元，平均每宗租務交易的面積約4,500方呎。期間寫字樓續租個案主導市場，大部分續租一至兩年。疫情後租戶調整策略，對於搬遷持謹慎態度，故都傾向在短時間內續租。

至於九龍東的租賃活動依然活躍，需求主要來自工程和電子公司。該區上月平均呎租約29.1元，按月及按年各下跌約1.5%及約2.2%。

上述報告亦指出，根據最新零售銷售數據，有初步迹象顯示本地零售市場可能已經結束了4年跌勢，事實上，自香港與內地全面通關後，訪港遊客人數大增，當中約71%來自內地，預計零售商舖租金將在2023年保持平穩，直到大部分空置商舖租出。

中環舖低疫前20%租出 市場舖位租賃及買賣趨活躍。有消息指，中環皇后大道中47號地下連入則閣樓，面積分別約550方呎，以約40萬元租予中藥行，新租金較爆疫前低約20%。另外，深水埗汝州街單號地下，面積約700方呎，以約1,460萬元連租約易手，租金回報率近3厘，該舖原業主去年10月以約1,018萬元購入，物業相隔近半年帳面升值逾440萬元，漲幅逾40%。

3月各區甲級商廈租金走勢