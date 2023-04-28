簡訊一覽
●澳博控股(00880)公布，蘇樹輝已通知董事會，6月15日舉行的2023年周年成員大會結束過後，退任公司執行董事，並不再擔任副主席及行政總裁等職位。不過，其後蘇樹輝仍會在持有賭牌的子公司澳娛綜合擔任董事。
●美麗華酒店(00071)公布，1974年加入董事局的副主席冼為堅已於4月17日離世。
●粵海投資(00270)公布，今年首季純利按年減少13.63%至12.84億元，期內綜合收入為53.32億元，按年減少3.15%，主要是水資源業務的建設服務收入減少。
●中信建投証券(06066)今年首季淨利潤24.32億元（人民幣‧下同），按年增長57.78%，營業收入為67億元，按年增長5.81%。
●中鋁國際(02068)公布，今年首季純利343.64萬元（人民幣‧下同），按年大跌94.68%，期內營業收入43.06億元，按年下跌10.64%。
●光大證券(06178)公布，今年首季純利9.57億元（人民幣‧下同），按年升43.79%，期內營業收入27.5億元，按年升26.09%。
●維達國際(03331)今年首季銷量和價格均有所提升，收入按年增長8.8%至49.69億元，惟毛利率仍按年收窄7.9個百分點至25.2%，淨利潤按年減少88.4%至4,000萬元。大股東Essity決定對若干投資和業務展開策略檢視，包括維達國際51.59%股權，策略檢視處於初步階段，尚未作出任何決定。
●中國中免(01880)公布，今年首季營業收入按年增長23.76%至207.69億元（人民幣‧下同），純利按年倒退10.25%至23億元。
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