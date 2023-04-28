星樓市加辣 外國人置業稅率增至60％

新加坡樓價近年急升，上月更大幅提高投資移民門檻，旨在希望引入富人，但為免樓價影響民生，星洲財政部聯同國家發展部和金融管理局宣布，調升買方額外印花稅（ABSD），當中外國人購買任何住宅，該稅率大增一倍至60%，昨日起生效。分析員相信，當地住宅投資需求將會緩和。

至於新加坡買家亦要多付ABSD，但加幅相對緩和很多。新加坡公民購買第二套住宅，ABSD從17%上調到20%；購買第3套及更多住宅的新加坡公民，以及購買第二套住宅的新加坡永久居民，稅率從25%調高到30%。永久居民購買的第3套或以上，稅率從30%上調到35%。

官方文告表示，在2023年第一季房地價格顯示出新的加速迹象，本地購買自住住宅的勢頭尤其強勁，本地和外國投資者也對本地的住宅房產市場重新產生了興趣。如果情況不加以控制，價格可能會超過經濟基本面。

當局強調，會繼續在必要時調整政策，以確保與時並進。國家發展部長李智陞表示，過往多輪的樓市措施，外國投資佔房地產交易的比例從2011年約20%，下降到過去幾年的約3至4%，但在2017至2019年又上升至平均約6%，今年第一季更達7%。

私宅交投睇跌10% 他指，由於本土需求持續強勁，以及本地和外國投資興趣重燃，樓價在今年首季按季上漲3.3%，與對上一季增長緩和截然不同，故調整稅率是要先發制人地抑制投資需求，並優先考慮新加坡人購買自住房屋。

在加稅的同時，當地政府亦增加住宅供應，在今年上半年的政府賣地計劃中，已將私人住宅供應量從去年下半年的3,500個單位，增加到4,100個，又料政府組屋（類似香港的居屋）單位也會增加。從2023到2025年，預計將會有近10萬個住宅單位竣工。

據估計，本次加稅率後，私人住宅交易量今年或會降一成。另外，有分析員擔心，高稅率將會嚇怕投資者和富人，他們或會將資產轉移至其他國家。