絲絲講場：八成港人今年會飛 冠絕全球

香港重新與世界接軌，今年不少港人都興致勃勃策劃闊別咗可能有3年嘅外遊計劃，甚至去年已先拔頭籌，依家已經盤算緊下一個旅遊目的地。講到旅行，除了首先要有充裕子彈外，對於各位打工仔而言，最實際莫過於數數手指，計吓係咪有足夠假期，先可以預算離港日數，放一個海外假期鬆一鬆。好可惜，最新報告發現港人的假期缺乏指數，已出現疫情以來首次回升嘅嚴峻情形。

63%話自己唔夠假期 古語有云「書到用時方恨少」，原來假期都會！旅遊服務預訂平台Expedia發布今年《假期缺乏研究報告》，顯示有63%受訪香港成年人認為自己沒有足夠的假期，比去年調查的48%明顯大幅上升。放眼全球《假期缺乏研究報告》覆蓋16個國家、共14,500多人嘅調查結果，唔係講笑，「假期缺乏」水平更創10年新高，主因係在職人士面對通脹、勞動力短缺同工作繁忙等因素。

簡單咁講，就係全世界假期缺乏感都齊齊回升緊。不過，港人「放假至上」嘅精神就明顯大幅回升得多，受訪者於2022年平均申領假期的日數已達24.5日，比2021年嘅12日足足多一倍，係日本以外全球請假日數最多的地區。93%受訪港人更坦言，2023年計劃請假的日數與2022年相若甚至更多，80%受訪者表示他們已預訂今年旅程，領先全球水平。

Expedia Brands全球企業傳訊及亞洲公關總監Lavinia Rajaram總結時提及，有五分之一受訪者表明不惜一切都要去旅行。咁睇嚟，今年揀留港度假（Staycation）可能會無咁逼啦。

余絲韻