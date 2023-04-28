機票勢貴 續現海鮮價

航空旅業缺人手 油價4年漲五成 踏入後疫情時期，全球各地機場回復人山人海的情景，惟機票價格卻「貴到不能倒」！綜合外媒分析，究其原因乃飛機及旅遊業界人手不足、高油價及民眾報復式消費所致。有本港旅遊業界人士亦預期，今年餘下時間機票價格會繼續高昂，且持續出現「季節性海鮮價」！如是者，全球航空公司會否由疫下輸家，絕地反擊蛻變成復常贏家，大家要拭目以待。

據外媒報道，現時全球缺乏飛機的情況屬等閒事，原因是疫情期間有高達三分之二的商業機隊，亦即約1.6萬架飛機停飛，導致大量停泊在沙漠的飛機難以歸隊。就以最大噴氣式客機為例，現時要需時100個工作小時才得以重新調回機場，再次投入服務。另有分析指，油價較2019年1月貴逾50%及實現「碳中和」目標，同樣推高航空公司飛行成本。

飛機製造商產能挑戰大 值得留意的是，歐洲最大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）行政總裁奧利里（Michael O'Leary）提到，「機票價格可能在幾年內保持高位。」他又指，以中線來看，飛機製造商巨頭空中巴士和波音都無法實現任何有意義的產量增長，意味未來兩至5年，航空業產能將繼續面臨挑戰。

此外，航空業求過於供亦令機票價格高企不下，事關美國上市旅遊集團Booking.com對逾2.5萬名計劃在未來12至24個月內旅行的成年人進行調查，發現不少人都希望「放縱出遊」，反映民眾對旅遊需求如久旱逢甘霖，抱「有買貴冇買錯」的心態外遊。

他又估計，今年餘下時間，機票價格仍會繼續高企，「暑假、聖誕飛東京來回約1.5萬至1.6萬元」，出現「季節性海鮮價」，待8月20日後才見回落，而人手短缺情況料至明年第三季後才見回落。

華國際航空復常或需一年 內地民眾出行方面，亞太航空公司協會最新預期，中國至少需要一年時間才恢復到疫情前的國際航空旅行盛況。另旅遊數碼營銷專家龍途國際（Dragon Trail International）的調查提及，逾一半內地受訪者指今年沒有出國計劃，其中更有三成人稱今年完全無意遊埠。

或許內地航空業復甦步伐不似預期，投資大行富瑞看淡中資航空股前景（Bearish On Chinese Airlines），認為全面復常已反映於股價之內，又估計相關公司今年會繼續虧損，雖則季度虧損幅度將會收窄。

機票價格較疫前勁升