會計師：營商改善 經濟信心連升3季

各地會計師上季信心指數變化

特許公認會計師公會（ACCA）和管理會計師協會（IMA）聯合公布今年第一季《全球經濟狀況調查報告》（GECS），顯示隨着商業環境出現明顯改善迹象，會計師們對全球經濟信心連續第三季上升。然而，由於各地央行持續加息以壓抑通脹、貨幣緊縮政策對實體經濟的影響會滯後顯現，加上近期銀行業面對挑戰，說現時已經完全脫離風險，是言之尚早。

西歐信心最強 亞太居次 本次報告在今年2月下旬至3月上旬進行調查，訪問共802名ACCA和IMA的會計師。雖然信心指數仍低於去年第一季水平，但受惠於營商環境持續改善，加上成本、融資、準時還款憂慮有所下降等，按地區分，西歐的信心指數大幅升約30點居首，亞太地區次之。前者主要反映市場逐漸消化俄烏衝突的影響，而暖和的冬季降低能源需求和能源價格。此外，部分歐洲政府推出措施援助勞動市場，令民眾積蓄增多，亦有效紓解經濟壓力。

另外，兩個反映受訪會計師對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」均持續下跌，對供應商的擔憂已降至2020年疫情後的新低。

ACCA料華GDP實現5%增長 亞太地區方面，中國全面通關後，經濟在今年首數月出現反彈，按照現時情況，報告認為全年中國國內生產總值（GDP）很大機會實現官方的5%增長預測。而日本重新開放外國遊客到訪，是區內另一個重要里程碑。

ACCA技能、行業和技術主管Jamie Lyon表示，中國全面通關速度比預期快、歐洲能源價格恢復正常，都有助降低整體通脹，並可能令央行停止貨幣緊縮政策，對經濟復甦有正面作用，但宏觀經濟依然存在下行風險。