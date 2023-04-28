證監下月推虛擬資產平台發牌指引

本港虛擬資產交易平台新發牌制度將在6月1日生效，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，在早前諮詢過程中，收到逾150份回應，而證監會將於5月發出虛擬資產交易平台的發牌指引。

當虛擬資產交易平台新發牌制度生效後，海外平台要向本港投資者提供服務，須申領牌照，而零售投資可以直接在持牌平台交易虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ether）。梁稱，證監會正與保險業監管局討論為客戶資產買保險的成本事宜。

據財金官員早前言論，截至2023年2月底，投資推廣署已收到超過80家與虛擬資產相關的內地和外國公司表示有意在香港設立業務。這些公司包括虛擬資產交易所、區塊鏈基礎設施、區塊鏈網絡安全、虛擬貨幣錢包和支付，以及其他構建Web3生態的項目。

金管：銀行不應拒開戶 香港金融管理局副總裁阮國恒稱，該局今日會與證監會主持圓桌會議，與銀行業界和部分虛擬資產相關機構直接交流「開戶難」。該局昨也向銀行發通函，釐清業界對客戶盡職審查的疑問，並分享一些個案和良好做法，以資參考。

阮又稱，金管局近月積極與銀行討論，表明無法律或監管要求禁止銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務，惟須秉持「風險為本」原則做客戶盡職審查，不應「一刀切」拒絕開戶申請。

事實上，美國亦有意加強監管虛擬資產。富蘭克林鄧普頓行政總裁Jenny Johnson表示，無論虛擬資產行業參與者喜歡與否，接受更多法規十分重要，而行業未來「將受到監管」，更直言虛擬貨幣令大家從區塊鏈技術之優勢「分神」。

她又認為，當比特幣愈來愈龐大，甚至對美元的地位構成威脅，美國將限制比特幣使用，因為對政府管理經濟而言，貨幣是非常重要，而當局不會以全球貨幣作為其儲備貨幣。