珍酒李渡首掛挫 梅斯險守招股價

珍酒李渡董事長吳向東表示，上市讓公司站在新的起點，日後會不斷提升品牌知名度，進一步擴大產能，但同時會「保質量」，以增強其核心競爭力，並會加強品牌建立、承擔更多社會責任及可持續發展，為行業發展作出更大貢獻。