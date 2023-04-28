珍酒李渡首掛挫 梅斯險守招股價
昨日登場的兩隻新股表現麻麻，暫為今年「集資王」內地白酒公司珍酒李渡(06979)，即使用自家白酒與嘉賓共同舉杯，無助「舉起」股價，收市報8.88元，接近盤中低位，較招股價10.82元「潛水」17.93%，每手帳面蝕388元，全日成交10.28億元。
珍酒李渡董事長吳向東表示，上市讓公司站在新的起點，日後會不斷提升品牌知名度，進一步擴大產能，但同時會「保質量」，以增強其核心競爭力，並會加強品牌建立、承擔更多社會責任及可持續發展，為行業發展作出更大貢獻。
該公司是次發行約4.9億股，以招股價計，集資最多53.09億元。
另一隻新股為內地線上醫師平台梅斯健康(02415)曾低見8.6元，較招股價9.1元低近5.49%，收市險守招股價，報9.2元，微升1.09%，每手帳賺25元，投資者恐賺價蝕手續費，全日該新股成交僅5,673.21萬元。
再有企業計劃來港上市，具「一帶一路」概念的哈薩克斯坦石油集團（MM Petroleum Plc）周三第二度提交上市申請，獨家保薦人由西證國際轉為越秀融資。
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