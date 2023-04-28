嘉士伯全年溢利跌幅指引降至2%

嘉士伯上季亞洲啤酒銷量理想，同時有效將「顯著上漲」的成本轉嫁予消費者，把今年全年內生經營溢利跌幅指引由5%降至2%，增長指引上限則維持在5%，還開展新一輪10億丹麥克朗（約11.64億港元）的季度股份回購。所謂「內生」（Organic）的意思是剔除併購或出售業務，以及匯兌變動影響。

上季亞洲啤酒銷量佳 另一個對全年業績轉趨樂觀的原因是「中國疫後經濟復甦之不確定性已經消失」。嘉士伯上季亞洲啤酒銷量為11.9億升，按年增長6.3%，增速高於集團整體的2.6%，並抵銷西歐市場銷量倒退2.7%的影響。單計同名啤酒品牌，上季銷量按年增長4%，點名中國和印度是主要推動力。

總收入190億勝預期 即使亞洲市場「其他飲品」銷量下降，該區上季列帳總收入按年增長5.4%至63.47億丹麥克朗，不計人民幣貶值等匯兌上高達7個百分點的不利影響，內生收入增長達到12.4%，跑贏西歐市場的11.5%。中東歐市場內生收入增長接近三成，但其收入遠不及西歐及亞洲。整體而言，嘉士伯上季列帳基準總收入為164.05億丹麥克朗（約190.93億港元），按年增長9.83%，勝市場預期，每升收入按年增12%。

之所以未有提高增長指引上限，原因大概是公司擔心通脹高企影響消費情緒，以及俄烏戰爭曠日持久，歐洲市場前景的不確定性甚高。