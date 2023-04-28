三星首季少賺95% 記憶體收入縮半

一如早前預警，三星電子今年首季經營溢利按年暴瀉95.46%至僅6,400億韓圜（約37.48億港元），主要是拜記憶體價格急瀉所賜，期內設備解決方案（DS）分部（即半導體）錄得經營虧損4.58萬億韓圜（約268.19億港元），抵銷手機等其他分部的經營溢利。

三星乃全球最大記憶體生產商，上季相關收入按年腰斬55.59%至8.92萬億韓圜，直接拖累集團收入按年倒退18.03%至63.75萬億韓圜，預期記憶體需求下半年漸見好轉，惟本季需求復甦恐怕有限。

料晶片代工盈利改善 不計記憶體的DX收入（以晶片代工為主），上季亦按年倒退29.05%至4.81萬億韓圜，跌幅比其死敵台積電更嚴重，隨着客戶庫存漸降令需求回升，預期本季晶片代工部門的盈利會稍見改善，下半年高效能運算（HPC）及汽車應用的市道會反彈，繼而是盈利，同時表明2納米製程研發進展順利，又放風稱已為未來用於生成式人工智能（AI）的產品奠下基礎，憑着第二代3納米製程工藝的穩步發展拉到新客。

以智能手機為主的流動裝備（MX）及網絡設備成為三星上季盈利支柱，期內經營溢利按年增長3.14%至3.94萬韓圜。

研發開支增至385億 不過，其實MX的銷情也不太理想，收入按年倒退1.56%至30.74萬億韓圜，預期本季智能手機市場銷量會按季上升，貨值卻會差過上季，下半年才會隨着消費力復甦而「雙升」，可是平板電腦和可穿戴裝置市場屆時仍會呆滯。

三星電子作為關乎南韓國家競爭力的科技旗艦，上季研發開支在經營寒冬下照升，比去年同期多11.14%，達6.58萬億韓圜（約385.3億港元）。