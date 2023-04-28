Meta績優靠華廣告增

上季收入彈 純利跌少截 股價曾飆15% 美國科技巨頭業績驚喜不斷，Facebook母公司Meta公布截至3月底止一季業績，期內收入按年增長2.64%至286.45億美元，好過預期，中止了此前連續3季下跌，期內純利雖然按年下跌23.52%至57.09億美元，但已較此前兩季逾50%的跌幅顯著收窄，消息帶動其股價於周四早段曾飆15.2%。管理層更表示，業績改善的主要來源之一，是靠來自中國的廣告商加碼「課金」！

Meta財務總監Susan Li表示，在281.01億美元的廣告收入之中，垂直電子商務（即針對特定行業或細分市場的電商）廣告是貢獻增長的最大動力。值得注意的是，她還提到，電商廣告的整體增長，主要受到中國廣告商為吸引其他市場客戶的「強勁支出」所驅動。

她表示，中國電商正在海外市場加大營銷力度。「我們認為部分原因在於運費下跌，以及中國新冠疫情防控封鎖解除。同時，外匯因素（美元下跌）也正在發揮作用。」

元宇宙又燒錢311億 就業務分項而言，來自應用程式（App）的收入按年增長4.01%至283.06億美元，正如前文所述，大部分是由廣告收入所貢獻。至於集團押重注的「元宇宙」業務——Reality Labs收入則按年大跌51.22%至3.39億美元，相關經營虧損亦按年擴大34.86%至39.92億美元（約311.37億港元），意味着這項不被市場看好的業務仍不斷地燒錢。

行政總裁朱克伯格亦重申，元宇宙業務是「核心優先事項」。他說︰「有說法指我們正以某種形式放棄元宇宙部門……這種說法並不準確」。他續指，Meta多年來一直專注於人工智能（AI）和元宇宙，未來會繼續在這兩方面發展，又稱兩者可以相輔相成。

市場對於Meta擁抱AI的說法亦相當受落，特別是朱克伯格提到，AI可以幫助社交平台的發展，目前Facebook及Instagram上有20%的內容是由AI算法所推薦的陌生人內容。另外，自推出短片功能Reels以來，AI算法推薦助力了Instagram實現逾24%的用戶使用時間增長。

其他用戶數據方面，今年首季Meta旗下App的日均活躍人數（DAP）按年增長5%至30.2億人；月活躍人數（MAP）亦同樣錄得5%的增長。單計Facebook，其月活躍用戶（MAUs）亦實現了2%的按年增長，好過市場預期。

擬恢復請人 削支出預測 另外，Meta為提升經營效率在進行大裁員後，亦打算在5月恢復增聘員工。管理層表示，預期2024年員工人數將會「增長1至2%」。該公司下調了今年支出預測至介乎860億到900億美元，低過此前預測上限920億美元。展望本季度，預期收入介乎295億至320億美元，以中位數計相當於按年增長6.68%。

Meta上季業績摘要