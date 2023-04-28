紫金上季盈利挫 山東黃金多賺39%

業績公告顯示，紫金上季礦山產金量為15.95噸，按年增長21.77%；銷量為16.49噸，按年增長20.2%，每克售價按年升10.61%至387.39元，可是生產成本漲幅達15.72%，相關毛利率按年縮2.28個百分點至48.36%；礦山產銀量按年增長14.65%至104.26噸，但毛利率亦按年縮6.05個百分點至48.77%。

建銀估金價漲至2200美元 不過，要留意的是，若按季比較，上季金、銀的銷售成本俱回落，推動相關毛利率上升，而集團的純利按季增長亦高達61.24%。

回顧去年，紫金黃金相關收入佔比僅38.41%，遠不如山東黃金的76.43%，惟金額是山東黃金的2.7倍。建銀國際分析師劉曉慧接受本報訪問時表示，金礦股估值無疑偏高，但該行對今年金價的基本預測為創歷史新高的2,200美元，所以仍建議投資者在金價調整後低撈金礦股。她揀選金礦股的準則是生產成本低兼具黃金產量增長，綜合派息等因素，首選為紫金。

她早前的報告提到，紫金3年後的產金及產銅量目標，等於今年起3年複合增長率分別有17%及10%。