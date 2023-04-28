中海油去季利潤縮6% 受累油價跌
上季國際油價顯著低於俄烏戰爭爆發的去年首季，中國海洋石油(00883)今年首季純利按年下跌6.37%至321.13億元（人民幣‧下同），主要是每桶石油的平均實現價格按年下跌23.9%至74.17美元，拖累收入下跌。
紐約期油及布蘭特期油昨日每桶分別曾升0.72%及0.88%，高見74.84美元及78.38美元。中海油首席財務官謝尉志估計，油價今季應該在現水平窄幅波動。
中海油上季石油及天然氣產量分別按年增長7.35%及12.77%，境內的陸上天然氣產量按年增長24.88%，油氣總產量為1.64億桶油當量，按年升8.54%，每桶油當量成本則按年跌7.74%至28.22美元。謝尉志稱，成本下跌與產量增加及人民幣貶值有關，之後未必再有下降空間，但會致力控制上升幅度。
中石化煉油經營溢利挫53%
盈利側重下游的中國石油化工(00386)今年首季純利按年倒退11.86%至207.4億元。期內，該企亦見原油實現價格下跌，惟上游勘探及開發分部的經營溢利按年增長23.18%至128.47億元，原因包括優化液化天然氣（LNG）資源結構，降低採購成本。期內油氣總產量為1.246億桶，按年上升2.62%。
真正拖低中石化業績的是下游業務，其中化工錄得經營虧損17.8億元，按年盈轉虧，以「產能集中釋放、市場競爭激烈」來形容市場形勢；煉油業務的經營溢利亦按年倒退53.75%至104.03億元。與此同時，即使內地成品油經銷量按年上升8.5%，以油站為主的營銷及分銷業務，同季經營溢利依然按年倒退7.5%至79.21億元。
另外，中海油宣布，已向聯交所申請增設人民幣櫃台。
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