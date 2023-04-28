比亞迪首3個月純利飆4.1倍

撇除經常因素的影響後，比亞迪上季經調整純利增幅更達到5.93倍，至35.65億元。季內研發開支亦按年增長1.64倍至62.37億元，佔收入比例為5.19%。此前有消息稱，比亞迪於首季已成功拿下中國市場銷量第一的寶座。

有別於比亞迪的強勢，歐美車廠的經營正面臨日益嚴峻考驗。外媒報道指，全球第4大車企、歐洲的Stellantis向3.35萬名員工提出自願離職方案，包括在美國及加拿大的3.1萬名時薪僱員，和2,500位全職僱員。分析指，此舉反映出該公司正在削減成本，保留更多財務資源實現向電動化轉型。

與此同時，美國電動車公司特斯拉（Tesla）作為減價戰的發動者之一，據傳其於美國的庫存水平甚至高過減價之前，正處於歷史高峰，或意味其降價促銷的做法成效不彰。