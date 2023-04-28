比亞迪首3個月純利飆4.1倍
汽車市場價格戰白熱化之際，一直不減價的內地電動車龍頭比亞迪(01211)卻成功突圍，成為逆市奇葩。該企首季度收入按年增長79.83%至1,201.73億元（人民幣‧下同），主要受惠於新能源汽車的銷量增長；純利更是按年大增4.1倍至41.3億元。
撇除經常因素的影響後，比亞迪上季經調整純利增幅更達到5.93倍，至35.65億元。季內研發開支亦按年增長1.64倍至62.37億元，佔收入比例為5.19%。此前有消息稱，比亞迪於首季已成功拿下中國市場銷量第一的寶座。
比亞迪電子賺4.5億
除了汽車業務表現亮眼外，集團旗下的比亞迪電子(00285)業績亦見增長，收入按年升25.99%至263.74億元；純利增長1.54倍至4.58億元。
另外，北京汽車(01958)上季收入按年升4.29%至476.95億元，純利跌7.11%至14.55億元。
有別於比亞迪的強勢，歐美車廠的經營正面臨日益嚴峻考驗。外媒報道指，全球第4大車企、歐洲的Stellantis向3.35萬名員工提出自願離職方案，包括在美國及加拿大的3.1萬名時薪僱員，和2,500位全職僱員。分析指，此舉反映出該公司正在削減成本，保留更多財務資源實現向電動化轉型。
與此同時，美國電動車公司特斯拉（Tesla）作為減價戰的發動者之一，據傳其於美國的庫存水平甚至高過減價之前，正處於歷史高峰，或意味其降價促銷的做法成效不彰。
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