郵儲行季賺262億 信用減值損失降25%

該行表示，首季經營業績整體符合預期，面對更趨複雜的外部環境，着力把握經濟企穩回升的良好態勢，業務規模穩中有進，收入利潤穩定增長，風險管理穩健。季內營業收入882.42億元，按年增長3.5%，其中淨利息收入693.98億元，按年升幅不足1%；手續費及佣金淨收入115.86億元，按年增長27.5%。淨利息收益率2.09%，按年減少23點子。

另一投行瑞銀認為招行首季盈利增長相對疲弱並非個別問題，予其目標價54.8港元，維持「買入」評級。然而，麥格理把招行今年每股盈測下調4%，重申「跑輸大市」評級，目標價僅28.5港元。