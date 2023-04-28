郵儲行季賺262億 信用減值損失降25%
郵儲銀行(01658)公布，今年首季股東應佔利潤262.8億元（人民幣‧下同），按年增長5.21%，每股盈利0.27元；稅前利潤增長2.33%至294.64億元。郵儲行股價昨日收報5.03港元，跌0.78%。
該行表示，首季經營業績整體符合預期，面對更趨複雜的外部環境，着力把握經濟企穩回升的良好態勢，業務規模穩中有進，收入利潤穩定增長，風險管理穩健。季內營業收入882.42億元，按年增長3.5%，其中淨利息收入693.98億元，按年升幅不足1%；手續費及佣金淨收入115.86億元，按年增長27.5%。淨利息收益率2.09%，按年減少23點子。
期內，信用減值損失86.2億元，按年下降25.67%。於3月底，不良貸款率0.82%，較去年底下降0.02個百分點，撥備覆蓋率381.12%；客戶貸款總額為7.62萬億元，較去年底增長5.72%，吸收存款13.24萬億元，較去年底多4.13%。
摩通料招行股價短線受壓
此外，日前放榜的招商銀行(03968)首季業績差過預期，昨日股價曾跌至36.8港元，是去年11月底以來盤中新低，全日仍挫逾半成，報37.5港元。投行摩根大通指，招行撥備前利潤按年跌約4%，是2016年第三季以來最差，預期股價短期內受壓，惟相信首季利潤增長見底，予目標價70港元，維持「增持」評級。
另一投行瑞銀認為招行首季盈利增長相對疲弱並非個別問題，予其目標價54.8港元，維持「買入」評級。然而，麥格理把招行今年每股盈測下調4%，重申「跑輸大市」評級，目標價僅28.5港元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：