平保獲唱好 內險股起舞
大行上調新業務價值增幅預測 H股飆9% A股漲停
中國平安(02318)首季壽險及健康險業務之新業務價值（NBV）增長勝預期，加上管理層維持新業務價值全年錄正增長的指引，績後獲多家大行「祝福」，其A股升幅隨即觸及每日一成升幅上限漲停收市，H股昨一度炒上56.8元，是3月7日之後盤中新高，全日狂飆9.02%，報56.2元，升幅冠絕藍籌，其他內險股績前借勢炒上。
估值不貴 中金睇86.3元
日前放榜的平保受惠於投資收益及內地經濟復甦提振需求，首季純利按年多48.89%，新業務價值亦升8.84%。中金公司表示，平保新業務價值連續3年下跌後首度實現單季正增長，有見公司實際銷售動力優於預期，遂上調今年新業務價值增速至14%，維持「跑贏行業」評級及目標價86.3元。
投行富瑞引述平保管理層指，有信心今年實現新業務價值錄正增長，中長期目標增幅達一成。富瑞認為，市場低估了平保股本回報率等盈利指標及競爭優勢，重申平保是內險股首選，目標價68元。
摩根大通認為，平保現時估值不昂貴，維持「增持」評級及目標價85港元。至於滙豐研究則維持對平保「買入」評級及目標價73元。
國壽季賺178億 投資收益升
內險股陸續放榜，中國人壽(02628)昨日收市後亦公布，按中國會計準則（下同），首季純利增長18.03%至178.85億元（人民幣‧下同），每股盈利0.63元。
國壽季內各項新單業務相關指標實現正增長，新單保費按年增長16.6%至1,176.69億元；新業務價值增速亦由負轉正，增7.7%。另於3月底，總銷售人力為72.2萬人，其中個險銷售人力為66.2萬人，按季基本持平。期內總投資收益按年增長18.8%至529.32億元，簡單年化總投資收益率為4.21%，升33點子。
內險股昨日炒上，新華保險股價昨日彈升5.26%，收報22港元，國壽、中國太保(02601)、人保分別揚升5.14%、4.57%及2.76%，收報14.72港元、24港元及2.97港元。
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