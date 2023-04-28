平保獲唱好 內險股起舞

估值不貴 中金睇86.3元 日前放榜的平保受惠於投資收益及內地經濟復甦提振需求，首季純利按年多48.89%，新業務價值亦升8.84%。中金公司表示，平保新業務價值連續3年下跌後首度實現單季正增長，有見公司實際銷售動力優於預期，遂上調今年新業務價值增速至14%，維持「跑贏行業」評級及目標價86.3元。

投行富瑞引述平保管理層指，有信心今年實現新業務價值錄正增長，中長期目標增幅達一成。富瑞認為，市場低估了平保股本回報率等盈利指標及競爭優勢，重申平保是內險股首選，目標價68元。

摩根大通認為，平保現時估值不昂貴，維持「增持」評級及目標價85港元。至於滙豐研究則維持對平保「買入」評級及目標價73元。

國壽季內各項新單業務相關指標實現正增長，新單保費按年增長16.6%至1,176.69億元；新業務價值增速亦由負轉正，增7.7%。另於3月底，總銷售人力為72.2萬人，其中個險銷售人力為66.2萬人，按季基本持平。期內總投資收益按年增長18.8%至529.32億元，簡單年化總投資收益率為4.21%，升33點子。

內險股第一季業績概覽