美上季GDP僅增1.1% 遠遜預期

美國經濟表現遠遜預期，今年首季國內生產總值（GDP）以年率計按季增幅僅1.1%，只及市場預期的一半左右，並且較前一季的2.6%大幅放緩1.5個百分點。GDP表現差劣主要受到本地投資萎縮所拖累，特別是私人庫存減少所帶來的負面影響。

道指早段仍漲260 聯儲局持續加息令信貸市場收緊，經濟表現亦每況愈下。反映整體消費、佔GDP總額比例最高的個人消費開支（PCE）首季按年增長3.7%，雖然貢獻了2.48個百分點的GDP增幅，但依然差過市場預期。再者，消費帶動的經濟增長，幾乎全數被本地投資倒退所抵銷，後者對GDP產生2.34個百分點的負面影響，其中包括私人庫存及固定投資雙雙萎縮，對GDP的負面影響分別為2.26個百分點及0.07個百分點。

所幸的是，美國就業情況尚算穩健，上周首申領失業救濟人數跌1.6萬至23萬，少過預期；截至前周止持續申領人數185.8萬人，同樣低過預期。

經濟增速顯著放緩，市場對聯儲局繼續加息的預期亦有所降溫，利好金融資產價格，加上近日放榜的科網巨頭業績都遠勝預期，美股3大指數周四早段向好。道指曾升260點，報33,562點；標指曾升41點，報4,097點；以科技股為主的納指曾升177點，報12,031點。

卡特彼勒多賺26% 企業消息方面，重型器械生產商卡特彼勒（Caterpillar）公布，截至3月底止一季收入為158.62億美元，按年增長16.72%；純利按年升26.41%至19.43億美元。分析指出，由於政府的基建刺激措施，令其訂單持續處於較高水平，因而錄得好過預期的業績表現。該公司表示，經營商的庫存於第一季度按季增長14億美元，並預期接下來庫存水平不會有大變化。該企股價曾跌4.19%。

另外，支付公司Mastercard上季收入按年升11.24%至57.48億美元，純利按年跌10.26%至23.61億美元；整體交易額（按本幣計算）按年升15%至2.1萬億美元；跨境交易額更大增35%。公司表示，首季業務表現反映消費者支出的韌性以及跨境旅遊的復甦，其股價曾升1.38%。