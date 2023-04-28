恒指兩日累漲222 滙控升近2%撐市

內地上月工企利潤連跌8個月，無阻港股表現。恒指在期指結算日反覆靠穩，收市升83點，大市已連升兩日，累升222點。

承接隔晚美股跌勢，恒指昨低開20點後，曾跌94點，低見19,662點，之後止跌回升，最多升123點，高見19,880點，收市漲幅收窄至0.4%，報19,840點，成交維持約971.97億元。北水則連續第5日錄得淨買入，惟規模按日勁縮94.65%，至僅8,018萬元。