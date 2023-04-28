恒指兩日累漲222 滙控升近2%撐市
內地上月工企利潤連跌8個月，無阻港股表現。恒指在期指結算日反覆靠穩，收市升83點，大市已連升兩日，累升222點。
承接隔晚美股跌勢，恒指昨低開20點後，曾跌94點，低見19,662點，之後止跌回升，最多升123點，高見19,880點，收市漲幅收窄至0.4%，報19,840點，成交維持約971.97億元。北水則連續第5日錄得淨買入，惟規模按日勁縮94.65%，至僅8,018萬元。
科技股受壓 阿里8連跌
另外，聯想集團(00992)宣布，公司已向聯交所提交增設人民幣櫃台的申請，作為港幣－人民幣雙櫃台模式的一部分。公司指，增設的人民幣櫃台交易，將為投資者提供一個新的交易貨幣選擇，以及增加流動性的機會。
香港寬頻挫6% 遭降目標價
個股方面，香港寬頻(01310)上半財年純利大跌逾90%，周四股價一度急挫12.85%，低見5.22元，收報5.59元，跌6.67%，全日成交額1.26億元。滙豐研究發表報告指出，該公司截至2月底止半年收入平穩，但較該行預測低出約1%，主要由於企業產品銷售較預期差，計及利息成本上升及下調自由現金流預測，該行下調香港寬頻目標價至8.7元，評級維持「買入」。
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