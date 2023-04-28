恒大債務重組協議同意費截止日延期

恒大昨晚正式就早前提出擬議的境外債務重組交代最新進展，由於若干債權人需更多時間完成加入重組支持協議的內部程序，針對重組支持協議的同意費截止日期已由周四延長至5月18日下午5時。

融創遭滬深交易所處分 據公告，恒大協議安排下分別持有A組和C組債務未償還本金額77%以上和30%以上的債權人、景程協議安排下持有相關票據未償還本金額91%以上、天基協議安排下持有相關債務工具未償還本金額64%以上的債權人，均已遞交加入各自重組支持協議的函件。

不過，該集團旗下的恒大地產集團前日就一筆境內公司債召開持有人會議，卻因出席者表決權總數不足而失效。

恒大財務顧問反饋指出，目前尚未明確其是否會接受部分債券持有人申請單獨加入重組支持協議。因此，對於單獨申請加入重組支持協議的債券持有人，申請是否會被恒大方面接受仍存在一定不確定性。

另外，融創中國公布，其執行董事兼公司旗下融創房地產集團董事長汪孟德獲上海及深圳證券交易所通知，由於融創房地產未能按規定於4月底前披露2021年度報告，兩家交易所決定對融創房地產及汪氏施予紀律處分。昨日融創中國股價受壓，收跌3.59%，報1.61元。

穆迪估內房加快整合 評級機構穆迪認為，國有房地產商將加快整合。具國有背景的發展商，及有較強財務資源的民營發展商於首季銷售復甦較快，原因是銀行及樓市買家較看好前景，項目完成交樓風險較小；惟穆迪指，離岸債市仍然淡靜，融資能力較弱的房企，仍面對較高再融資風險。