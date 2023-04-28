華跨境交易人幣料佔48% 首超美元

人民幣國際化又一里程碑！繼今年2月首次取代美元成為俄羅斯證券交易所最受捧的外幣、上月與拉丁美洲最大經濟體巴西達成協議改用本幣貿易結算後，有統計顯示，人民幣原來在3月或已首次超越美元，成為中國跨境交易使用最多的貨幣。中國人民銀行上海總部副主任劉興亞昨稱，將在一帶一路、東盟等重點地區推動跨境人民幣結算。

國家外匯管理局上周透露，人民幣在跨境使用中的佔比不斷上升，2022年已接近50%，今年首季佔比進一步提升。有外媒根據外匯局數據測算，3月人民幣跨境收付金額增至5,499億美元新高，按月增1,154億美元，升幅近27%。截至3月底，在所有跨境交易中，人民幣的佔比從2010年的接近零水平，提升至創紀錄的48.4%，美元佔比則下跌1.9個百分點至46.7%。

阿根廷轉用買中國貨 儘管這不代表世界其他地區的跨境交易情況，但人行表明將持續加大外匯政策創新供給，劉興亞昨指，人行上海總部和外匯局上海市分局會積極推進外匯管理改革開放和人民幣跨境使用，包括推動大宗商品如鐵礦石、石油天然氣等重點領域以人民幣結算等，意味以往使用美元作為中間貨幣的石油美元體系並非大到不能倒。

由一直被美國視為自家後園的拉丁美洲，以至能源基地如非洲、中東，再到歐洲和亞太地區，愈來愈多國家着手計劃或已實施「去美元化」方案。南美洲另一大經濟體阿根廷的經濟部長馬薩昨宣布，將停止使用美元支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。阿根廷會於本月使用人民幣，支付價值相當於大約10.4億美元的中國進口商品，並預期下月起，該國將使用人民幣支付價值相當於7.9億至10億美元的中國進口商品。

中泰或研擴本幣結算 事實上，巴西及阿根廷的總統於今年1月曾發表聯名文章，證實會進一步商討組建南美洲的共同貨幣，已被視為減輕貿易結算對美元的依賴。同月，阿根廷央行表示與中國正式擴大貨幣互換協議，有助強化阿根廷的外匯儲備。

在美元持續波動下，消息指泰國央行正與人行就擴大本幣結算舉行會談，以降低外匯風險，兩國央行代表有機會在5月再次會面，反映人民幣國際化突破進程正穩步向前邁進。