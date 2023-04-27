美元儲幣地位降 自毀長城霸權喪

近年美元作為國際儲備貨幣的地位持續下降，與其說是因為來自別國崛起的國家安全挑戰，更貼切講乃美國經濟結構性問題長年不解，天量債務損害美元信用，且白宮執意用「反全球化」去處理國際競爭問題，濫用經濟制裁，結果落得損人害己，加速全球去美元化趨勢。如今美國經濟愈搞愈禍，白宮傾向以政治解決經濟問題，只會加速全球經濟與美元脫鈎，自毀長城！

近期美國舉行的國會聽證會上，白宮經濟學家明言，有「一些證據」顯示，中國希望美元失去其作為世界儲備貨幣的地位。不過，有美國參議員表示，對美元主導地位的最大威脅是來自內部，這才是客觀的實話。

事實上，在全球外匯儲備中，美元佔比雖呈長期下降趨勢，但目前仍高逾58%，佔比不到3%的人民幣短期內根本難以挑機美元地位。美國所指中國欲美元失全球儲備貨幣主導地位，實際目的是要轉移視線，將歷任美國政府對經濟的施政失敗諉過於人，非但誤導美國國民，更無助於解決問題。

美國政府長期入不敷支，政府支出失控，債務呈天文數字，進入利率上升周期，猶如催命符，不斷蠶食美元信用，天量放水造成的超級金融泡沫瀕爆，中小型美國銀行接連出事只是冰山一角。惟白宮未有認清自身經濟問題，更每每圖以金融霸權來收割全球，做法引來極大反彈。加上美國主導俄烏戰爭，濫用金融制裁，才是加速全球去美元化的底因。

美國上調債務上限的做法治標不治本，歸根究柢美國經濟缺乏結構性改革。長此下去，經濟衰退、美元衰落，是必然結果。地球不會因為美國衰敗而停止運轉，中國以至整個亞洲經濟崛起，填補全球經濟增長空缺，已漸成為趨勢。

愈來愈多國家着手建立獨立本幣貿易交易結算支付系統，不是偶然，而是全球去美元化的一種體現。中國作為全球最大貿易國、消費國，更多國家願意選擇使用正朝向國際化的人民幣進行貿易跨境結算，反正就是要減低經濟對美元的依賴，基本上都是美國放任將美元計價的債務貨幣化，以金融制裁為武器，致動搖美元霸權的結果。

國際投資界對於看淡美國經濟前景、看淡美元走勢，甚至主張沽空美元的說法四起，黃金搶手，就連虛擬貨幣都打不死，空穴來風，豈非無因。世界貨幣體系正經歷巨變，就是由上世紀第二次世界大戰後一個超級大國主導的貨幣體系，轉變成由多個大國組成的平衡體系，更能反映出世界經濟實貌，讓貨幣更好地服務實體經濟。

歷史上，世界霸者的隕落，起因離不開自身的墮落。君見這幾年新冠疫情，強美元之勢未有令新興經濟體集體崩潰，中國經濟也順利重啟，反映美元霸權的「收割」功能開始失靈。雖然不能排除美國會以實戰來盡地一鋪、鞏固霸權，但各國亦只有拿出最佳準備及不畏懼的態度來應對，才能爭取合理的國際話語權，保障自身與全球經濟發展。