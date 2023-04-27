輪商精選：博阿里反彈 留意28115
阿里巴巴(09988)股價在3月底突破100元關口，升至近月高位後開始回吐，於上周二起更連跌7日，累計跌近13%，落後大市。阿里昨日早段低見81.25元，創一個月新低後跌幅收窄，午後曾反彈，但及後再跌，收市報83.3元，跌0.95%。阿里首席執行官張勇指，目前已有20萬企業用戶申請接入阿里版ChatGPT「通義千問」測試。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金連日趁低吸納阿里好倉，上周三至本周二皆錄得資金流入，合共約5,450萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產，僅次騰訊控股(00700)好倉。
就阿里跌至近期低位，市場早前留意的條款產品，現時或已變得不適合市況部署，因此投資者宜重新審視產品條款。
看淡可考慮11850
此外，投資者如看好，因近期資金連日吸納好倉，引致產品累積一定街貨量，需多加注意。目前建議選擇貼價條款的低街貨產品以控制風險，可留意阿里認購證28115，行使價85元，6月27日到期，實際槓桿7.6倍，為中短期貼價、高槓桿及高敏感度選擇。
投資者如看淡，可考慮阿里認沽證11850，行使價77.83元，6月27日到期，實際槓桿7.8倍，為低面值的產品。
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