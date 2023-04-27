太古城無契低三成拍出

樓價回升，較市價有明顯折讓的無契樓及銀主盤，近日成為買家入市目標。拍賣行昨售出多項同類物業，其中，鰂魚涌太古城一個三房無契單位以1,080萬元拍出，較銀行估價低逾三成。

上址經由黃開基拍賣行售出，單位為雅蓮閣低層E室，由法院頒令推拍，實用面積約922方呎，開價970萬元，吸引4組買家競逐，終搶高110萬元或約11.3%易手，呎價約11,714元。

該單位銀行網上初步估價約1,609萬元，是次售價低出約529萬元。拍賣行發言人指出，新買家為用家，由於單位未能承做按揭，遂以一筆過付款形式入市。同場亦沽出一幅西貢蠔涌農地，土地面積約495方呎，推拍價28萬元，終以46萬元售出，較開價高約64.3%。

豐景園銀主貨搶高40萬 忠誠拍賣昨售出3項另類物業，包括兩個銀主住宅單位。屯門豐景園1座中層3室，實用面積約395方呎，開價328萬元，獲搶高40萬元，以368萬元售，呎價約9,316元，較估價低約24%。另一個為旺角有成大樓高層D室，實用面積約386方呎，以開價315萬元成交，呎價約8,161元。

餘下一項為法院令無契工業單位，觀塘永興工業大廈後座高層C4室，實用面積約1,115方呎，由6組買家競價，以455萬元售出，高開價約45.1%。