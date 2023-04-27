新盤概況：University Hill收逾8000票
新盤收票反應熱烈，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill過去5日已累接逾8,000張入票，按首輪以價單銷售的150伙計，超額認購逾52倍。
新地代理總經理胡致遠指，目前入票的客源分布上，佔七成來自新界區，而九龍區及港島區分別佔兩成及一成。初步統計，大部分為用家，主要屬分支家庭客。他預計，今年整體樓市成交價會穩步上升，料今年下半年的樓市前景會比上半年更好。新地會董事總經理謝文娟稱，會員於指定價單規定期內購買該盤單位，可享售價1%的折扣優惠。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目主要提供建築期及即供付款方法，亦會有第二按揭。該盤目前接獲不少內地客查詢，客源部分來自大灣區。他認為市場不乏利好消息，新盤去貨情況理想，抑壓購買力持續釋放，料全年樓價升約10%。
新盤餘貨續獲承接，恒地旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，昨透過招標售出1座31樓A室三房戶，實用面積888方呎，成交價3,188.8萬元，呎價約35,910元。
飛揚2期沽兩伙涉1171萬
長實集團(01113)及新地合作的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，最新連沽兩伙，共涉1,171.9萬元。包括3座6樓B室兩房戶，實用面積462方呎，成交價594.6萬元，呎價約12,870元。飛揚系列兩期提供800伙，迄今累售681伙，套現約34億元。
協成行的何文田芳菲售出8樓A室兩房單位，實用面積481方呎，成交價約1,154.5萬元，呎價約24,002元。
港島南岸第4期今命名
此外，昨日一手市場錄得兩宗終止交易。宏安地產(01243)青衣薈藍的2樓A17室連平台特色戶，實用面積235方呎，原於去年11月以694.2萬元沽出，當時成交呎價約29,540元，最新顯示交易已經終止。
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園以464.9萬元沽出1座30樓B3室開放式戶，以實用面積203方呎計算，成交呎價約22,901元。
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