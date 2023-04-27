新盤概況：University Hill收逾8000票

新地代理總經理胡致遠指，目前入票的客源分布上，佔七成來自新界區，而九龍區及港島區分別佔兩成及一成。初步統計，大部分為用家，主要屬分支家庭客。他預計，今年整體樓市成交價會穩步上升，料今年下半年的樓市前景會比上半年更好。新地會董事總經理謝文娟稱，會員於指定價單規定期內購買該盤單位，可享售價1%的折扣優惠。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目主要提供建築期及即供付款方法，亦會有第二按揭。該盤目前接獲不少內地客查詢，客源部分來自大灣區。他認為市場不乏利好消息，新盤去貨情況理想，抑壓購買力持續釋放，料全年樓價升約10%。

新盤餘貨續獲承接，恒地旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，昨透過招標售出1座31樓A室三房戶，實用面積888方呎，成交價3,188.8萬元，呎價約35,910元。

協成行的何文田芳菲售出8樓A室兩房單位，實用面積481方呎，成交價約1,154.5萬元，呎價約24,002元。