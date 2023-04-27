3月私宅售價半年高 專家估升幅放緩

私人住宅售價指數

本港住宅樓價持續回升，今年3月私人住宅售價指數報351.4點，為去年9月後的半年新高，較2月升約1.36%，連續3個月上升，惟按月漲幅減少約一個百分點。不過，受利息仍未見頂等因素影響，市場料本月樓價升幅將持續放緩。

首季累計漲半成 據差餉物業估價署的臨時數字，首季私宅售價指數累漲約5%，而3月該指數仍較2021年9月的歷史高位低約11.73%。至於上月各類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位升勢較好，指數最新報352.8點，按月再升約1.32%，連漲3個月，今年首季累升約5.03%。而實用面積約1,075方呎以上大型住宅報308.9點，按月亦漲約0.78%，連升3個月，首季漲約2.49%。

此外，上月撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，共有6個類別的私人住宅平均每方呎售價上升，另外4個類別下跌。升幅最大為新界區實用面積約1,076至1,721方呎的中大型戶，3月每方呎售價約12,414元，按月顯著上升約14.57%，首季計更漲約25.65%。

至於同期跌幅較明顯的是九龍區實用面積約753至1,075方呎中型單位，呎價約15,570元，按月挫約2.55%，首季升約7.57%。

租金升幅落後樓價 另外，3月私宅租金指數報176.3點，按月上升約1.09%，已連升兩個月，今年首季則只漲約0.46%，升幅落後於樓價。

對於私宅樓價持續向上，萊坊董事王兆麒表示，該情況相信是受惠於通關消息帶來的報復式反彈，不過，短期內息口高企，以及新盤貨尾囤積等，料第二季樓價回升速度面對阻力較大，上半年樓價仍會低位徘徊。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮預期，4月樓價升幅將收窄至只有約1%，次季有力再升約3%，料帶動上半年累升約8%。

中原地產亞太區副主席陳永傑認為，第二季樓市將踏入整固期，樓價升勢雖持續，但買家需時消化，成交步伐或會略為放緩。