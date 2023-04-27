皓畋今月八成損手

兩房貶28%破紀錄 夠買第一城單位 新盤低開間接「推冧」同區二手價，業主為求出貨，劈幅更明顯。何文田皓畋4月成交中，佔逾80%要蝕，其中，一個兩房單位累劈350萬元，以1,550萬元售出，約6年帳面貶值約28%，蝕幅料為該盤入伙後最大。同時，各區陸續湧現低價二手成交個案，牛頭角淘大花園低市價約7%沽出。

香港置業朱碧其表示，上述單位為皓畋2座高層G室，實用面積約676方呎，兩房連書房間隔，以1,900萬元放盤半年，獲外區客洽購，最終累減約18.4%售出，呎價約22,929元，低市價約27%。原業主於2018年1月以約2,150萬元購入單位，帳面虧損約600萬元。蝕讓金額足夠購買一個沙田第一城兩房戶。

淘大610萬沽低過市價 事實上，何文田站全新項目每方呎售價已低於3萬元推出，首批折實平均呎價更低於2.5萬元，成為區內二手市指標。皓畋4月暫錄約6宗買賣，佔5宗為帳面貶值個案，樓價跌幅約2.4至28%。

而馬頭角君柏亦錄跌價成交。消息稱，項目3座一個中低層單位，日前以3,430萬元轉手，呎價約2.1萬元，成交價較約7年前購入價帳面低逾10萬元。

各區大屋苑頻頻錄得低價買賣個案。香港置業胡國安指，淘大花園R座低層6室，實用面積約450方呎，兩房間隔，以650萬元放售約兩個月，同區客議價後以610萬元購入，呎價約13,556元。上述成交平過市價。

美孚頂層每呎9千有找 美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街56號頂層單位，實用面積約778方呎，屬電梯不能直達的樓層，放盤約兩年，累減298萬元，剛以700萬元沽出，呎價約8,997元，再跌穿九千元。

有重磅業主降價出貨。太陽物業程沛賢透露，持有紅磡都會軒至少7個單位的公司客，減價90萬元，剛以800萬元售出該盤2座極高層戶，以實用面積約478方呎計，呎價約16,736元。若與上月同類型單位做價880萬元相比，樓價跌約9%。資料顯示，上述單位購入約20年，帳面大幅獲利離場。

新界西北同受新盤低開拖累。中原王勤學指，近期二手交投氣氛回落，部分心急業主不惜低價沽貨，元朗廣場低層A室套三房戶，實用面積約622方呎，減價20萬元，以678萬元沽，呎價約10,900元，創同類型單位3年新低價。

各區二手物業成交