簡訊一覽
●澳洲統計局公布，澳洲全國房屋租金今年首季按年漲4.9%，漲幅不但比去年第四季擴大近一個百分點，更是2010年後最大。分析相信，勞工及物料不足，以及息口上升，均為新增盤源不足的原因。
●波音公司公布今年首季業績，期內營業收入上升28.08%至179.21億美元，淨虧損4.14億美元，按年收窄66.03%，經營現金流減至3.18億美元。公司預計，今年交付400至450架737飛機，並計劃在今年稍後時間將產量提高至每月38架。
●中國國航(00753)公布，今年首季淨虧損29.26億元（人民幣‧下同），比去年同期收窄約67%，每股虧損0.19元。期內實現營業收入250.67億元，按年大增94.05%。公司同日與中國國際貨運航空股份有限公司簽署《飛機買賣協議》，將向國貨航出售8架A330-200飛機，雙方約定單架飛機半壽狀態對應基準價格為1,470萬美元。
●維達國際(03331)公布今年首季業績之際，控股股東Essity宣布對維達在內的業務進行戰略評估，包括考慮撤資。Essity持有維達6.2億股或51.59%，以維達昨收市價21.8元計，手持股份價值逾135億元，原因是希望減少生活用紙產品業務佔收入比重。
●上海石油化工股份(00338)公布，按中國企業會計準則，首季核淨虧損1.63億元（人民幣‧下同），按年盈轉虧。
●中遠海運港口(01199)公布，今年首季股東應佔利潤6,251.5萬美元，按年跌17.86%，每股盈利1.82美仙；收入按年微降0.49%至3.28億美元。季內總吞吐量按年基本持平，為約3,030.54萬標準箱，其中控股碼頭公司總吞吐量按年降11.1%，惟毛利有所提升。
●海螺水泥(00914)按中國企業會計準則，今年首季營業收入按年升23.17%至313.68億元（人民幣‧下同），純利卻跌48.19%至25.5億元，主因銷售價格低過去年同期，且營業成本按年漲49.84%。
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