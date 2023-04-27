●澳洲統計局公布，澳洲全國房屋租金今年首季按年漲4.9%，漲幅不但比去年第四季擴大近一個百分點，更是2010年後最大。分析相信，勞工及物料不足，以及息口上升，均為新增盤源不足的原因。

●波音公司公布今年首季業績，期內營業收入上升28.08%至179.21億美元，淨虧損4.14億美元，按年收窄66.03%，經營現金流減至3.18億美元。公司預計，今年交付400至450架737飛機，並計劃在今年稍後時間將產量提高至每月38架。