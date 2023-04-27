長安福特：華車廠減價戰蔓延至新車

中國汽車市場競爭白熱化，新能源車崛起和眾多車廠減價之下，市場正在經歷一輪大洗牌。有業內人士警告，當前汽車價格戰「還不夠慘烈」，接下來還會有新一輪減價大戰，未來有更多車廠會被淘汰。

長安福特汽車執行副總裁楊大勇更表示︰「汽車市場價格戰剛剛開始，中國還有150家以上的汽車企業，說明價格戰還不夠慘烈，還沒有打到大家過不下去的程度。」他解釋稱，3月份是庫存「舊車」的價格戰，進入到4月份以後，就是「新車」的價格戰。

「盲目參戰不長久」 依他所見，不論是自主品牌還是合資品牌，電動車還是混合動力車的價格都非常具有競爭力，而且未來價格戰競爭「將更激烈，是躲不過的」。不過，他認為企業如果不考慮可持續的健康發展，盲目參與價格戰是不長久的。面對價格戰，中美合資的長安福特採用比較穩健的應對措施，不迴避但也不激進。福特汽車早前亦表示，要重塑品牌以應對中國車企的競爭。

據中國汽車技術研究中心的統計，自2008年有紀錄以來，福士一直都是內地銷量「一哥」，惟該公司首季在華銷量為42.72萬輛，被比亞迪所超越。比亞迪董事長王傳福上個月曾表示，目標是今年底超越福士，如今看來此目標似乎不難實現。

另比亞迪昨宣布，已向聯交所申請其H股股票增設人民幣櫃台，以示對港幣——人民幣雙櫃台模式和人民幣國際化的支持。