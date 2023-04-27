平保上季純利383億 新業務價值升8.8%

壽險銷售代理再縮9% 不過，其保險業務並非沒有亮點，期內壽險及健康險業務之新業務價值（NBV）按年增長8.84%至137.02億元，跟去年同季按年倒退33.67%，或全年跌23.95%相反，業務穩健發展。若將去年首季的NBV換成同一基準，這部分的NBV按年增長達到21.1%。

即使個人壽險銷售代理人上季再縮9.21%至40.4萬人，平保指出，上季壽險及健康險的代理人渠道NBV按年轉正，而銀保渠道更是大增。

財產保險方面，平安產險保險服務收入763.12億元，按年增長7.1%。上季承保綜合成本率按年升兩個百分點至98.7%，主要是賠款支出上升，惟營運利潤仍按年增長45.87%至45.44億元，對沖壽險及健康險營運利潤按年倒退2.06%至281.61億元的影響。

平安銀行淨息收益率降 內地貸款息率下降，旗下深圳上市的平安銀行上季錄得淨利息收益率跌至2.63%，按年及按季分別低16點子及12點子，淨利息收入按年僅微升0.54%至321.15億元，惟信用減值損失按年下跌16.61%，純利按年增長13.63%至146.02億元。3月底不良貸款率按季持平於1.05%。

另外，平保指其保險資金積極配置國債及地方政府債等長久期資產。