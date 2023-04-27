恒指公司研外企納藍籌

建議撤「香港」成分股上限 恒指公司解釋，如落實放寬選股範疇，恒生指數的定位將從現時代表在香港上市的大中華公司，伸展至更全面代表整體香港股票市場。這亦更能符合香港作為連接內地與世界其他地區的國際金融中心角色；而維持「香港」成分股數目的原意，為於恒指中保持足夠的「香港」代表性，為此設定上限並不必要，故提議取消設限。

參考外國市場，目前其他指數公司對外國公司的處理沒有統一的做法。部分地區指數，如標準普爾500、富時100等，對成分股的國籍要求嚴格，但亦有其他指數，如納斯達克100、德國DAX、法國CAC 40、新加坡海峽時報指數等，接受外國公司入選成分股。

對外國公司的定義，為於大中華地區以外註冊，且主要業務來自大中華地區以外的公司。目前，約有68間在香港聯合交易所主板上市的公司被分類為外國公司，較2010年時大增逾10倍。本次諮詢亦就恒指採用選股的7個行業組別（例如金融業、資訊科技業等）之檢討結果徵求市場意見。

分析指，本港上市大型外企的品牌即使為人所識，但大部分股份成交額仍不算多，縱成恒指候選股，若要染藍仍需努力。