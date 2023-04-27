珍酒李渡一手中籤率100%
今日有兩隻新股登陸港股市場，惟上市前夕於3大暗盤交易場普遍「潛水」，其中以招股價近下限10.82元定價的內地白酒公司珍酒李渡(06979)暗盤「全軍覆沒」，在輝立交易場挫4.99%，收報10.28元，每手帳蝕108元。
梅斯健康超購8.8倍
珍酒李渡僅超購0.94倍，一手中籤比率100%，未計超額配股權淨籌49.9億元。在耀才及富途暗盤交易分別收跌2.95%及4.06%，以每手200股，分別帳面虧損64元及88元。
另一隻掛牌新股為內地網上醫生平台梅斯健康(02415)，公開發售超購8.85倍，一手中籤比率20%，申購8手才穩獲一手，淨籌資約5.38億元。在富途暗盤收報9.4元，較招股價9.1元升3.29%，每手250股帳賺75元；耀才及輝立暗盤均收跌2.74%，報8.85元，每手帳蝕62.5元。
速騰聚創擬本季申港掛牌
此外，外媒報道指，內地自動駕駛汽車智能激光雷達系統製造商、比亞迪股份(01211)有份投資的速騰聚創（RoboSense）最快本季向聯交所提交上市申請，集資兩億至4億美元（約15.6億至31.2億港元）。
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