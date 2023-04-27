港交所首季多賺28%

港交所第一季收入錄得55.58億元，按年增加18.5%，按季升6.86%。在首季日均成交額僅約1,278億元拖累下，交易費及交易系統使用費按年少11.64%至16.92億元，結算及交收費也按年減13.37%至10.69億元。

衍生產品稅前盈利飆五成 新股市場疲弱，首季新上市的公司共18家，集資額僅67億元，按年大跌55%，連帶登記及過戶減少，令存管、託管及代理人服務費的收入按年跌15.48%至1.91億元。截至3月底止，共有92宗上市申請正在處理中。季內，港交所的公司資金投資虧轉盈，錄得收益淨額5.49億元，主因外部管理的投資基金錄得公平值收益淨額1.95億元。

互聯互通方面，「債券通」北向通在首季的日均成交額達370億元人民幣，創季度新高，按年增9.14%，「港股通」日均成交額按年升5.63%至375億元，惟「滬深股通」的日均成交額按年減少8.4%至970億元人民幣。

季內，港交所來自「滬深港通」的收入及其他收益為5.64億元，較去年同期少12.01%。優化滬深港通交易日曆安排已於4月24日生效，南向及北向交易每年會增加約10個交易日。

衍生產品市場表現強勁，衍生產品合約成交張數按年增加6.8%，達75.3萬張。股本證券及金融衍生產品的收入及其他收益18.6億元，按年勁升41.44%；該分部EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年飆51.47%至15.95億元。

集團行政總裁歐冠昇表示，今年集團開局良好，未來會繼續專注落實各項戰略工作，積極推動全球對話和互聯互通，並與地區及國際的持份者攜手合作、創造共贏，促進市場的可持續發展，並會提升作為國際金融中心核心基礎設施的競爭力。

美銀降日均成交預測至1200億 主席史美倫指，即使目前宏觀經濟環境仍然面對挑戰和不確定性，但隨着內地與香港重新通關，對今年本港經濟和金融市場前景感到正面。

美銀已調升港交所盈利預測，也上調利息收益預期，認為港交所中期有息口下降、擴展互聯互通及新股活動復甦等催化劑，但將港交所今年日均成交預測由1,250億元微調至1,200億元。

港交所2023年首季業績概覽 港交所今年股價走勢