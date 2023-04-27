聯電上季少賺18% 業績指引審慎

聯電上季產能利用率按年急降20個百分點至僅70%，8吋等值的晶圓出貨量為182.6萬片，按季及按年分別倒退17.48%及27.33%。總經理王石表示，原因是客戶繼續消化高企的庫存，預期庫存調整今季持續。

該企指，生成式人工智能（AI）應用掀起的「AI大趨勢」有利圖像處理器（GPU）、中央處理器（CPU）及高頻寬記憶體（HBM）的供應商，就此集團的先進封裝設備已準備就緒。

德儀本季收入預測低過預期 孕育出中芯和台積電始創人的美國半導體老店德州儀器，指引本季收入41.7億至45.3億美元，每股盈利1.62至1.86美元，中間值計，收入及每股盈利預料分別按年跌16.53%及28.97%，均低過市場預期。

上季德儀各個應用領域唯獨汽車需求不見疲弱，這符合聯電和ASMPT所說的汽車晶片含量隨電動化與日俱增。不過，Summit Insights Group分析指，其實汽車晶片領域需求也在減弱。