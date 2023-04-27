香港寬頻半年盈利挫92% 派息削半

被問到商業及住宅客戶期內增長欠奉，執行副主席楊主光指，主因商業登記公司數目自2019年至今跌17%，同時移民增加影響住宅市場。

不過，雖然用家數字減少，但最重要看服務收費生意額，其中商業市場在過去半年升2%，至於下半年住宅應該會「好番很多」，原因是公司在過往兩至3個月帶頭將價格提高。

大灣區生意望翻一番 他又提及，公司現時「無咩挑戰」，唯一挑戰是「人手不足、生意接唔切」；至於打算增聘多少人手，他指公司未來多月尚有逾10%的招聘預算未用盡，料未來相關成本投放預算或超出此水平，涵蓋My Product、My Service以至大灣區市場，且看好大灣區市場未來生意將翻一番。

他又提及，公司是市場最認真做環境、社會和管治（ESG）的公司，並訂下在2024年節省用電量14%的目標，且與一眾管理層當中的10%薪酬掛鈎，正等待董事局批准。