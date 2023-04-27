微軟收入增7%勝預期 股價曾升8%

乘着人工智能（AI）東風而受到追捧的微軟公布第三財季業績，截至3月底止季內收入按年增長7.08%至528.57億美元，勝預期；淨利潤按年升9.39%至182.99億美元。在AI服務的新助力下，雲服務平台Azure上季的收入增長達到27%，消息刺激微軟股價於周三早段曾升7.94%，高見297.3美元。

企業雲AI客戶季飆10倍 微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）透露，企業雲Azure的OpenAI服務客戶突破2,500家，較前季大增10倍；而公司旗下搜尋引擎Bing的活躍用戶亦因為AI功能而大增，突破了一億人。他強調對AI業務前景樂觀，又謂會繼續投資雲業務基礎設施，特別是與AI相關的投資，以適應客戶轉型帶來的需求增長。

整體而言，微軟上季智能雲業務（IC）收入達220.81億美元，按年升16.29%。包括Office軟件、LinkedIn網站在內的生產力及商務處理（PBP）收入為175.16億美元，按年增長10.93%。其中，針對企業市場的Office 365商業收入增長14%，而Office消費產品及雲服務收入僅增長1%。

收購動視暴雪遭英否決 至於作為微軟「老本行」的Windows作業系統則表現不振。Windows OEM授權收入下跌了28%，整體設備（如Surface電腦等）收入亦下跌了30%；所幸搜索廣告收入仍錄得10%的增長，令整體更多個人計算（MPC）收入按年跌幅僅9.07%。

另外，Xbox內容及服務收入增長了3%，反映遊戲業務尚算穩健，惟微軟收購動視暴雪的交易遭英國反壟斷監管機構的否決，恐怕會拖累後續業務擴張。微軟及動視已表明上訴。

雖然微軟聲稱會繼續投資雲業務，但天風國際證券分析師郭明錤指出，微軟最近減少了約25至30%的2023年伺服器訂單，主要集中在下半年，其中Intel Sapphire Rapids伺服器減幅更達50至70%。另外Facebook母公司Meta在先前削減了一輪訂單後，最近亦減少第二季的訂單，減幅介乎30至40%，並且對下半年展望保守，顯示當前伺服器市場需求疲弱。

不過，有半導體巨頭卻認為市場已有觸底反彈的迹象。首季度虧損2.6萬億韓圜的南韓記憶體晶片巨頭SK海力士認為，隨着中國經濟反彈，手機、手提電腦等移動電子設備旗艦產品需求增長，下半年記憶體市場有望反彈。另外，AI趨勢亦有利於動態記憶體（DRAM）產品升級，對市場產生積極影響。