美參議員促制裁中資雲服務商

美國對華打壓一浪接一浪，據報有9個共和黨參議員以維護國家安全為由，敦促拜登政府採取制裁、出口限制和投資禁令等，對華為雲等中資雲服務商採取果斷行動，並進一步調查這些公司。

華為雲阿里雲被點名 外媒引述一封由參議員哈格蒂牽頭，致商務部、國務院和財政部的信件直指，愈來愈多中國雲計算公司與外國實體，甚至是備受制裁的外國實體打交道，是直接挑戰美國、其盟友及夥伴國家安全及經濟安全。有份署名的參議員還有提利斯、魯比奧、戴恩斯、克魯茲等。

信件矛頭直指華為雲2021年與中國長沙天儀空間科技研究院共同發起「天算星座」計劃，後者近期因向俄羅斯實體提供大量衞星圖像援助，遭美國制裁。美國商務部早於2019年以國家安全為由，把華為列入黑名單。

中國外交部發言人毛寧昨回應指，一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業，「這種人為干預中美正常經貿往來的行徑不得人心，最終也將損害美國消費者自身利益」。

87%在華美企感悲觀 中美角力愈演愈烈，中國美國商會調查顯示，109間受訪在華美企中，87%對中美關係略微悲觀或悲觀，較上次調查多14個百分點。商會表示，雙邊關係轉差乃今年主要挑戰，尤其是經貿與國家安全等執法議題更加緊密交織，讓美國商界成為針對目標。

即使對內地經濟前景正面的受訪美企提高22個百分點至59%，回應無意將供應鏈遷出中國的受訪美企佔比僅得73%，原因是表示有意考慮其他地區的受訪美企比率高了21個百分點，達27%。