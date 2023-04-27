騰訊阿里出招 揭新戰幔

為免監管機構對騰訊在內地龐大的市場份額持警惕態度，該企可能加大對海外遊戲資產或開發商投資，尋求內地以外地區實現多元化。外媒引述騰訊內部人士稱，隨着中國重新對外開放，並考慮美國向中企投資緊閉大門，別無選擇下只能主攻歐洲，當中歐洲遊戲開發商將成為主要收購目標。

微信小程序可用數碼人幣 據悉，騰訊在內地遊戲版號審批方面沒有任何問題，《地下城與勇士》手機版可能將獲准在數月內推出，惟整體戰略投資減少始終不利集團孵化「金蛋」，故已準備好再次將焦點放在併購項目戰略投資。同時，騰訊旗下微信於昨日起，讓用戶可在視頻號、小程序場景內使用數碼人民幣交易。

正當騰訊旗下騰訊雲昨與國有福建大數據集團着手共建「福建智力中心」項目、打造互動式政務大模型應用「小閩助手」，其頭號對手阿里亦在阿里雲合作夥伴大會上，一口氣宣布阿里雲史上最大規模劈價行動，核心產品價格全線下調15至50%，存儲產品最高降幅達50%，務求進一步擴大公共雲用戶基數和規模，提升雲計算市場滲透率。

阿里雲過去曾多次打出減價重拳，如在2016雲棲大會宣布中國區雲產品全線下調，核心雲產品最多減50%；2014年亦曾6度降價。去年阿里雲仍為內地3大雲計算廠商之首，華為雲、騰訊雲緊隨其後，但受疫情推遲部分項目影響，阿里的雲業務於去年底止的季度收入按年僅增3.27%。

高盛唱淡中移無肉食 大模型及其背後的AI生態，正帶動阿里積極將投資重心轉移至AI新的市場機遇。主席張勇昨指，阿里雲要全面走向模型即服務，與夥伴合作；又透露首批夥伴涉及的7家行業數碼化服務商，將聯同阿里雲推進油氣、電力、交通、金融等行業的智能化。

港股彈139點 騰訊漲2.8% 反觀兩大中資科網巨頭出招較量，股價則火花四濺，阿里午後一度轉升，可是其雲業務經歷多年才勉強轉賺，收市最終跌0.95%，報83.3元，連挫7個交易日，累跌12.68%。「股王」騰訊未受大股東Prosus再減持影響，高收2.89%，收報348.2元，結束6連跌。

港股全日挾「股王」強勢而回升過百點。恒指低開96點後一度倒升285點，收市升139點或0.71%，報19,757點，收復250天線。國指收報6,654點，升53點或0.8%；科指6連跌後昨反彈，升1.25%，收報3,872點。「北水」昨再經港股通淨買入15.01億元，港股總成交額約980億元。

去年阿里雲仍為內地3大雲計算廠商之首。 騰訊股價低位反彈 阿里巴巴股價尋底