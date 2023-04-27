招行盈利增7.8% 兩年半最慢

期內，該行營業淨收入按年下跌1.49%至906.25億元，其中淨利息收入僅按年增長1.74%至554.09億元，原因是內地貸款市場報價利率（LPR）多次下調，以及客戶存款成本上升。不僅如此，期同淨手續費及佣金收入更按年倒退12.6%至250.79億元。

房地產不良貸雙升 市場極為關注與房地產相關的信貸情況，招行3月底的房地產業貸款餘額3,353.05億元，按季增加15.9億元，佔公司貸款和墊資5.61%，不良貸款餘額按季升14.55%至152.44億元，不良率亦升0.56個百分點至4.55%，主因部分高負債房地產客戶風險進一步釋放。

招行上季不良貸款餘額雖升4.34%，惟貸款和墊款餘額也升4.41%，3月底不良貸款率按季持平於0.95%。該行上季共處理不良貸款136.63億元，常規核銷及不良資產證券化分別佔44.58億元及60.96億元。

華商銀季賺6679億 中國銀保監會公布，上季商業銀行累實現利潤約6,679億元，按年增1.3%，3月底商業銀行資本充足率為14.86%，撥備覆蓋率為205.2%；中國銀行業金融機構不良貸款餘額為3.9萬億元，較年初增加1,259億元，不良率1.68%，按年跌0.09個百分點。民企貸款平均利率按年降0.06個百分點。

內地日前宣布已全面實現不動產統一登記，被指是推進房地產稅的必經之路。不過，易居研究院指，不動產登記制度的出發點更廣，即使確實更便利房地產稅等工作的開展，也不應理解為要開徵房地產稅。