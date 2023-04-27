渣打首季稅前多賺22% 勝預期

按基本準則計，集團期內經營收入43.96億美元，按年增長7.85%，按固定匯率計增13%，是2015年首季以來最高季度收入。淨利息收入按年增長12.56%至20.07億美元。淨息差1.63厘，按年及按季分別擴闊34點子及5點子，息率上升的正面影響部分被對沖虧損增加和不利的債務和資產組合所抵銷。信貸減值支出2,600萬美元，按年大減86.87%。

港貢獻最大 收入新高 香港繼續為最大盈利及收入貢獻來源，首季除稅前溢利按年多3.19倍至5.29億美元；收入按年增32.31%至10.36億美元。集團稱，中港兩地恢復通關，帶動個人、私人及中小企業銀行（CCPB）和企業、商業及機構銀行（CCIB）兩大主要業務於首季表現相當強勁，渣打香港整體季度收入創新高，對香港業務前景樂觀。

集團預計今年整體收入按固定匯率計增長約10%，為8至10%目標範圍的上限，有信心可達到財務目標；又預期今年平均淨息差約為1.7厘，惟較之前給出的指引低約5點子。

接洽瑞信有意離職員工 同時，集團指，資產負債表保持穩健，存款基礎多元化而穩定，存款由往來及儲蓄帳戶遷移至定期存款程度，以及基準利率上升推高存息的幅度，均與預期相符。3月底客戶存款為4,620億美元，自去年底以來保持穩定，近期的銀行業壓力沒有帶來明顯影響。集團財務總監賀方德指，近月受惠於瑞信等客戶把資產轉入，同時該行正在與瑞信部分有意離職的員工接洽。渣打近日沒與阿布扎比第一銀行接觸。

另外，集團季內經營支出增加5%，按固定匯率計上漲10%，原因除了通脹，亦與為了CCPB的業務計劃，增聘客戶關係經理及於中國增聘人手有關。