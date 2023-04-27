挪威養老基金：氣候轉變勢令通脹續強

去年由俄烏戰爭引發的能源和糧食危機推高通脹，目前雖稍為緩和，但當今全世界或要面對人力不能逆轉的通脹因素─氣候轉變。全球最大主權財富基金挪威政府養老基金的行政總裁坦根（Nicolai Tangen）表示，氣候轉變將使通脹頑固地高，及投資回報長期低落。

坦根是在其基金的一項新投資會議上提出相關言論，指出多個國家及地區因人力資源不足，正在使薪酬上升並傳導至物價之上。但氣候的影響已悄然在橄欖油、薯仔、咖啡等價格上升之中顯現，食物成本增加將在未來幾年將通脹谷大。

英食物銀行發放破頂 他描繪了一幅猶如群魔亂舞的通脹圖畫。例如全球向不便宜的綠色能源過渡、反全球化、「貪婪通脹」（Greedflation，即公司將價格提高到超出其自身價格壓力所要求的程度）。而各央行急速加息，已令市場裂痕處處，特別顯現在硅谷銀行爆煲、瑞信快速易手等事件上。他過往曾預計，在高物價和利率下，未來10年投資回報都會處於低位。

同場的哈佛大學教授羅戈夫表示，通脹正在回落，但不至於到2%，本輪物價上漲壓力較複雜，通脹未來5至10年恐怕會超出央行目標。

陷入生活成本危機多時的英國，其最大食物銀行網絡Trussell Trust表示，3月底止一年，該機構發放的緊急食品包數量增37%，達到破紀錄的300萬份。全年超過76萬人首次使用其網絡中的食物銀行，按年增逾三成。惟食品捐贈跟不上需求的增長。英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）直言，除非企業願意「捱義氣」賺少些，打工仔接受購買力萎縮，否則通脹降不下來。

澳洲CPI漲7% 料加息 連泱泱大國美國也出現相似情況，紐約市基金委託的一項調查顯示，該市一半有工作年齡成員的家庭，所賺的錢滿足不了基本需求，數字顯著高於2021年時的36%。4人家庭需要賺約10萬美元，才能在紐約支付生活成本，明顯超出該市的收入中位數7萬美元。

至於亞太區，澳洲上季消費物價指數（CPI）按年升7%，比去年末季回落0.8個百分點，兼為去年第二季以來新低，可是仍略超市場預期，亦較央行目標2至3%高逾一倍，故市場預期澳洲央行下月會再次加息。