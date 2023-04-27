美經濟爆災勢永久高息

銀行業恐慌重燃 國債釀違約危機 美國銀行業危機波瀾再起，第一共和銀行（FRB）首季錄得719.63億美元存款淨流出，大有重演此前硅谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉的兆頭，重燃市場恐慌。除了擔心再有銀行爆煲外，美國債務上限危機亦如一把懸頂之劍，威脅金融及經濟的穩定。美國財長耶倫警告，若國會未能及時提高政府的債務上限，引發債務違約，將導致「經濟災難」，恐永久推高利率水平。

上月美國兩家銀行倒閉後，FRB一直被認為是最高風險的銀行。為免倒閉風險擴散，摩根大通等11家華爾街大型銀行聯手向其存入300億美元。

道指曾挫170 FRB擬售產 FRB管理層表示，正在尋求一些「戰略選項」。綜合消息，FRB打算出售全部或部分資產，涉500億至1,000億美元，以年期長的按揭和證券為主；該行與美國政府保持聯繫，歡迎政府「召集有關各方提出解決方案」，白宮、聯儲局和財政部官員亦一直與其接觸，因政府愈益擔心該行沒時間安撫存戶和投資者，即使不太擔心「火燒連環船」。

據報FRB的顧問游說當日伸出援手的大行「幫多次忙」，方案是蝕幾十億美元買其債券，否則倒閉就蝕300億美元，或會向願意出手的銀行發行認股權證或優先股，若事成有望吸引更多人補充資本，迄今已找到一些有意購入新股的潛在買家。

FRB股價繼周二暴跌49.37%後，周三早段續瀉21.72%。美股3大指數周三早段表現各異，道指曾跌170點，報33,360點；標指跌9點，報4,061點；納指升125點，報11,906點。

雖然FRB希望得到政府打救，但諷刺的是，美國政府亦因國會未通過提高債務上限，面臨債務違約。耶倫警告，一旦成真，將永久提高貸款成本，企業恐面臨不斷惡化的信貸市場，導致失業、家庭還款壓力大增等。政府可能無法向依賴社會保障的軍人家庭和老年人發放援助。國會必須投票決定提高或暫停債務上限，應該「無條件地這樣做」，而非到最後一刻。

美國國債一直被視為「零風險」，但萬一違約，市場或重新考慮其定價，屆時華府或被迫以更高利率發債，連帶推高整體市場利率，衝擊經濟。紐約聯儲銀行前行長達德利警告，即使是短暫的「技術性債務違約」，會導致國內生產總值（GDP）面臨6至7%損失，將經濟拖入衰退。

上調債限死線隨時提早 全美歷史最悠久的銀行─紐約梅隆亦指，假如國會下月未能達成提高債務上限的共識，聯儲局貨幣政策立場可能會變得更謹慎。用盡一切非常規手段後，調高債務上限的「死線」共識是9月底，但亦有可能因為今年稅收減少而提前至最早6月。

該行認為，政治爭論令談判變得極其複雜，共和黨要求政府承諾削減聯邦開支，民主黨則堅拒讓步。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫處於「非常棘手」的位置，若與民主黨妥協，恐觸怒黨內保守派；惟債限問題最終未能達成共識而引發災難，也等同判其政治生涯死刑。

美國公共債務總額