板塊分析：內地軍工龍頭受惠重組

中航科工從事航空產品研究、開發、生產和銷售，以及提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和營運等服務。核心業務包括航空整機業務（直升機）、航空配套系統及相關業務，以及航空工程服務業務。控股股東為中國航空工業集團。

公司2022年度業績顯示，實現收入636.4億元，按年增加5.5%；純利22.26億元，倒退6.5%，每股收益28.7分；末期息維持派8分。盈利下跌主要是直升機業務的中直股份業績下滑，以及加大研發投入所致。

中航科工去年着力資產重組，以釋放業務動力。首先，附屬公司中直股份向中航科工及中航工業發股，以併購昌河飛機工業及哈爾濱飛機工業，加強直升機業務的核心競爭力；其次，推進中航航空電子換股吸收合併中航工業機電，建立具有國際競爭力的航空機載系統集成供應商。

中航科工上望4.8元 中航科工透過資產重組，定位公司為世界一流的航空高科技產業集團，且主要以自主研發的技術為基礎。軍工行業的增速正在加快，加上資產重組後顯現協同效應，今年中航科工的盈利可望回復增長，有利估值的重估，料其股價升勢持續，建議於4港元買入，暫上望阻力位4.8港元，跌破3.6港元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興（作者為註冊持牌人士，無持有以上股份）