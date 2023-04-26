板塊分析：內地軍工龍頭受惠重組
軍工板塊今年表現強勢，而內地2023年軍費開支按年增7.2%至約15,537億元（人民幣‧下同），高於國內生產總值（GDP）增速。中航科工(02357)年初至今股價漲15%，大幅跑贏恒生指數，預期行業及盈利復甦，以及資產重組效應顯現，將可持續催升股價。
中航科工從事航空產品研究、開發、生產和銷售，以及提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和營運等服務。核心業務包括航空整機業務（直升機）、航空配套系統及相關業務，以及航空工程服務業務。控股股東為中國航空工業集團。
公司2022年度業績顯示，實現收入636.4億元，按年增加5.5%；純利22.26億元，倒退6.5%，每股收益28.7分；末期息維持派8分。盈利下跌主要是直升機業務的中直股份業績下滑，以及加大研發投入所致。
中航科工去年着力資產重組，以釋放業務動力。首先，附屬公司中直股份向中航科工及中航工業發股，以併購昌河飛機工業及哈爾濱飛機工業，加強直升機業務的核心競爭力；其次，推進中航航空電子換股吸收合併中航工業機電，建立具有國際競爭力的航空機載系統集成供應商。
中航科工上望4.8元
中航科工透過資產重組，定位公司為世界一流的航空高科技產業集團，且主要以自主研發的技術為基礎。軍工行業的增速正在加快，加上資產重組後顯現協同效應，今年中航科工的盈利可望回復增長，有利估值的重估，料其股價升勢持續，建議於4港元買入，暫上望阻力位4.8港元，跌破3.6港元止蝕。
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