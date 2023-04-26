居屋減價：尚翠苑劈124萬 高位跌12%
整體二手交投轉靜，未補價第二市場新居屋都要減價。荃灣尚翠苑A座高層單位累減124萬元後，以556萬元轉手，較去年同類型單位高位跌價約12%。
啟德花園3個月減12%
美聯柯志東表示，上述單位為A座高層3室，實用面積約438方呎，早於去年5月以680萬元放售，其後多次降價至570萬元，月初獲區內綠表客睇樓，議價後再劈14萬元成交，呎價約12,694元。單位以275.92萬元一手購入。資料顯示，同面積單位去年6月最貴曾售630萬元，呎價約14,384元。
黃大仙居屋啟德花園都錄劈價個案。富誠地產李志揚指，屋苑5座高層D室，實用面積約649方呎，套三房間隔，1月以668萬元放售，減價至638萬元後獲洽詢，議價再終以583萬元沽，呎價約8,983元，約3個月累減約12.7%。
世紀21富山劉倩彤稱，樂富嘉強苑A座低層5室兩房戶，實用面積約407方呎，放盤4個月，減價25萬元，以355萬元成交，呎價約8,722元。
旺角富榮花園交投逆市向上，4月暫錄至少10宗買賣。世紀21家天下黎振傑透露，屋苑4座中低層E室，實用面積約431方呎，2月開價440萬元放盤，剛以415萬元獲承接，呎價約9,629元。屋苑「細兩房」單位近期呎價都低於一萬元水平。
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