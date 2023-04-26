居屋減價：尚翠苑劈124萬 高位跌12%

啟德花園3個月減12%

美聯柯志東表示，上述單位為A座高層3室，實用面積約438方呎，早於去年5月以680萬元放售，其後多次降價至570萬元，月初獲區內綠表客睇樓，議價後再劈14萬元成交，呎價約12,694元。單位以275.92萬元一手購入。資料顯示，同面積單位去年6月最貴曾售630萬元，呎價約14,384元。